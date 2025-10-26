Luís Filipe Vieira, candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica, afirmou na madrugada deste domingo, na presença dos jornalistas na sua sede de campanha, que o resultado das eleições ainda está «em aberto», mas garante que Noronha Lopes não vai vencer a primeira volta.

«Eu acho que Noronha Lopes não vai ficar em primeiro lugar nesta primeira volta. Quando chegar aos 50 votos, acho que o Rui [Costa] vai dominar. Nós vamos dividir votos, o Noronha Lopes não vai acompanhar os 50 votos. Segunda volta? Não se chateiem com isso, não sabemos o que vai ser. Fui a última pessoa que me candidatei, se eu tivesse entrado na corrida três meses antes...», disse o antigo presidente.

Vieira, que já liderou o clube entre 2003 e 2021, garantiu que, apesar da contagem dos votos já estar em curso, ainda há muito a decidir, mas acredita que Rui Costa e Noronha Lopes têm uma «vantagem inicial»

«1547 votantes, de 85 mil? Nem amanhã às 10h da manhã. Neste momento, o que está a contar são os três votos, mas ainda não há nada definido», referiu.

«É sintomático que todos os benfiquistas, de certeza, foram votar maciçamente, mesmo para escolher quem será o futuro presidente do Benfica. Apesar de que vai haver segunda volta, de certeza. Hoje não vai ser eleito ninguém, com toda a certeza. Quem vai ser? De certeza que o Rui [Costa] e o Noronha Lopes, neste momento, estão muito bem posicionados para a segunda volta. Depois, na segunda volta, logo se verá o que acontece».

Outro ponto abordado por Vieira foi novamente a questão do voto eletrónico, que considera fundamental para aumentar a participação dos benfiquistas nas futuras eleições.

«O Benfica tem de adotar o voto eletrónico. De certeza que muito mais gente teria votado se tivesse essa opção», afirmou, reconhecendo que a atual eleição tem sido uma verdadeira «lição» para o clube.

Apesar da confiança de que o processo eleitoral deverá chegar a um fim com uma nova liderança, o ex-presidente do Benfica não escondeu que o maior desafio do próximo líder será a pacificação interna do clube.

«Quem ganhar vai ter um grande problema pela frente: a responsabilidade. Não vai ser fácil pacificar o Benfica», disse, referindo-se à divisão que se tem intensificado no clube nas últimas temporadas.

No final da conversa, Luís Filipe Vieira mostrou-se tranquilo em relação ao que está por vir.

«Vou dormir tranquilo, com a consciência de que fiz tudo o que podia. A minha família está feliz, os meus filhos também. Tenho muito a fazer, independentemente do que acontecer», concluiu.

A contagem dos votos ainda está em andamento, às 1h30 da madrugada deste domingo estavam apenas apuradas nove secções de 108.