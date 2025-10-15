Numa das seis entrevistas feitas a candidatos à presidência do Benfica, transmitidas pela BTV nesta terça-feira, Luís Filipe Vieira admite querer um Estádio da Luz com 120 mil lugares, chegar aos 800 mil sócios e aponta até ao pentacampeonato.

Legado

«Quero completar o que sonhei para o Benfica. Não garanto que vá fazer a Cidade Desportiva, mas garanto que irei localizar os terrenos e apresentar os contratos aos sócios. Se fizer o tetra, aí quero fazer mais um mandato para conseguir o penta.»

Associativismo

«Fizeram uns estatutos que para não haver votos eletrónicos há uma boa parte dos sócios benfiquistas que não votam. Há um plano e um projeto e estamos a mexer nele. Chamaram-me atrasado quando falei em 300 mil sócios, já vamos em 400 mil. Alguém nos propôs chegar aos 700, 800 mil sócios.»

Estádio com 120 mil lugares

«O que critico mesmo é a manutenção. Ainda agora, só de entrar no estacionamento do estádio, arrefeci um bocado. Temos um problema grave. Temos sempre o estádio lotado. Iremos ter uma conversa com o arquiteto que fez este estádio, queremos perceber qual o máximo possível, em termos de números e segurança. Já detetei dois terrenos possíveis com 200 hectares. Os sócios serão confrontados com a proposta. Temos de voltar a ter os 120 mil lugares, já o tivemos no passado.»

Prioridades no mercado

«No último ano em que fui campeão no Benfica, 2018/19, tínhamos sete jogadores portugueses no plantel e quatro da formação. Irei dar muita preferência ao mercado nacional, ao recrutamento e à nossa formação. A preferência será sempre portugueses, algum estrangeiro e a nossa formação. Há espaço para termos quatro ou cinco jogadores da formação no plantel principal.»