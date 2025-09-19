Catarina Valente Rodrigues é a candidata a vice-presidente na lista «Benfica no Sangue», liderada por Martim Mayer. Neta de Fernando Martins, ex-presidente das águias, ficará responsável com a pasta de relações institucionais.

Mayer, recorde-se, é também neto de um ex-presidente do Benfica: Duarte Borges Coutinho. Catarina Valente Rodrigues é licenciada em Gestão pela Universidade Lusíada de Lisboa e mestre em Gestão Hoteleira Internacional pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril/Cornell University.

Atualmente é Diretora de Planeamento e Controlo de Gestão no Grupo Altis. Este é, portanto, mais um nome que compõe a lista liderada por Martim Mayer, que concorre às eleições do Benfica que decorrem em outubro.