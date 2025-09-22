Felipe Montesinos Gomes é o candidato a vice-presidente para a área das modalidades na lista de Noronha Lopes, que concorre às eleições do Benfica de outubro.

Foi jogador profissional de basquetebol, tendo iniciado a carreira no Benfica. Conquistou duas Supertaças e pelo caminho foi internacional por Portugal. Transferiu-se para o C.A. Queluz, tendo sido campeão como capitão na época 2004/05.

É licenciado em Publicidade e Marketing pela Escola Superior de Comunicação Social. Em termos profissionais trabalhou em empresas como a Heineken, a Sagres e a NOS. Foi ainda, entre junho de 2023 e fevereiro de 2024, managing director do jornal A BOLA.

«Aceitei este desafio porque acredito no projeto e nos valores de João Noronha Lopes, mas acima de tudo na sua capacidade de liderança. Fi-lo também porque estou certo de que as modalidades do Sport Lisboa e Benfica merecem muito mais reconhecimento, investimento e ambição do que aquele que lhes tem sido dado nos últimos anos», referiu Felipe Montesinos Gomes.





