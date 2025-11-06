Noronha Lopes defendeu, na BTV, um Benfica mais ambicioso, em todas as modalidades, e que seja capaz de gastar melhor, no derradeiro debate com Rui Costa antes das eleições para a presidência do clube, agendadas para o próximo sábado:

«Um Benfica que sabe a pouco»

«Estou aqui a representar aqueles a quem não basta um Benfica que sabe a pouco. Depois de termos gastado 400 milhões de euros em contratações e de termos vendido 700 milhões em jogadores, apenas ganhámos um campeonato, uma Taça. Pergunto se este Benfica chega? Em número de títulos, estamos mais próximos do Sp. Braga do que do Porto ou o Sporting. A mim não me chega. Estou farto de não ganhar e de ter de explicar ao meu neto porque não ganhámos. Porque é que perdemos todos os dias e vê o avô triste quando chega a casa. É neste Benfica que não me revejo. Um Benfica resignado, que ganha pouco e que anda sempre à procura de desculpas em vez de ganhar.

Ontem foi mais uma noite mal dormida. Estamos no último lugar na Champions, há 12 jogos que não ganhámos em casa na Champions. Este Benfica é muito pouco. O que se passou ontem (com o Bayer Leverkusen) é responsabilidade de toda a gente, menos do presidente. O menos responsável é José Mourinho, que procurou ganhar com a sua equipa, motivou-a depois da derrota. Mas quem é responsável por cinco treinadores em quatro anos, por 60 jogadores que entram e saem, por continuarmos a não ganhar aos nossos adversários diretos? Ele está à minha frente, é o Rui Costa».

Visão para o investimento na equipa masculina de futebol

«O Benfica não tem de gastar menos, tem é de gastar melhor. Rui Costa já provou que não sabe ganhar e eu tenho um projeto para vencer. O maior legado do seu mandato é o bicampeonato do Sporting.»

«O Benfica tem o maior orçamento para o futebol em Portugal. Em salários, na SAD, gasta 120 milhões de euros, mais 40 milhões do que o Sporting, e não ganha. Isto é o quê? É má gestão desportiva.»

«Rui Costa é um homem do futebol, mas ganhou um campeonato em quatro. O Benfica precisa de outros homens do futebol. A minha equipa sabe exatamente o que vai fazer, são pessoas que já ganharam pelo Benfica. O Benfica não tem neste momento um Chief Scout. Saíram sete pessoas do scout, o diretor da formação, o diretor do Benfica Campus, Lourenço Pereira Coelho, Rui Pedro Braz, treinadores da nossa formação. Como é que o Benfica pode ser ganhador se saem tantas pessoas? Elas saem porque não querem trabalhar com Rui Costa, algumas delas disseram-mo.»

Futebol feminino

«Chegámos aos quartos de final da Champions com o Lyon, mas depois houve um desinvestimento. Temos de criar um departamento de scouting para o futebol feminino e melhores condições. Não faz sentido que os escritórios para o futebol feminino estejam dentro de contentores, ou que as jogadoras tenham de se equipar em dois balneários diferentes.»

Bilhética

«Ainda ontem (para o jogo com o Bayer Leverkusen), os bilhetes mais baratos eram a 35 euros para os topos do Estádio da Luz. Depois admiramo-nos por o estádio estar com 10 mil lugares sem ocupação. Quero criar um portal da bilhética. A procura é sempre superior à oferta, nomeadamente nos jogos fora. Depois de estudar os sistemas do Bayern Munique ou do Dortmund, proponho um sistema mais transparente e funcional. É importante criar um lote de bilhetes para os benfiquistas que vivem perto das cidades onde o Benfica vai jogar».

«Cobra-se aos nossos adeptos 55 euros por uma bancada central (nos jogos fora). E o adepto ainda é obrigado a despir a camisola. Se fosse presidente do Benfica não tinha uma discussão fofinha com a Liga. E se isto fosse com Pedro Proença, não tinha uma discussão fofinha de qualquer maneira. Este problema tem de ser resolvido. O Benfica tem de ser firme na defesa dos seus adeptos».

Contas do clube

«O Relatório e Contas não mereceu a minha aprovação porque os resultados operacionais só são positivos porque houve um Mundial de Clubes, que ocorre de quatro em quatro anos. O que significa que é uma receita extraordinária. Se não fosse isso, os resultados teriam sido negativos. Os resultados líquidos só foram positivos porque houve a venda de João Neves».

«É verdade que a nossa situação financeira é melhor da que o Porto e a do Sporting, mas não é verdade que seja boa. Todos os anos temos de ir à procura de 70 milhões de euros. Podemos cortar custos de 20 a 25 milhões de euros e não é na equipa de futebol. Podemos melhorar tendo um bom resultado na Champions, e para isso é preciso um bom projeto desportivo, e um contrato de direitos televisivos, e para isso é preciso saber negociá-lo. Aumentar as receitas do dia de jogo, que podem aumentar em 15 milhões de euros. Aumentar o investimento no digital e no merchadising, onde podemos ir buscar mais 15 milhões de euros. Com isto tudo, os resultados correntes podem passar de menos 15 para mais 30 milhões de euros. Mas para isto acontecer, é preciso saber fazer».

Modalidades

«Ganhámos pouco nas modalidades, como no futebol. Ganhámos cerca de 30 por cento dos títulos masculinos, e no futsal e no hóquei (em patins) podemos ter ambições europeias. É o que devemos almejar. Nas modalidades de pavilhão, de patrocínios temos 1,7 milhões de euros, e no feminino temos 120 mil euros. Acha isto digno do Benfica? Obviamente que não. Tenho uma pessoa que vai ajudar a ir buscar mais patrocínios, ao nível do que o Benfica merece».

Posição do Benfica pelo perdão fiscal ao Sporting

«Tivemos um perdão fiscal ao Sporting de 100 milhões de euros. Nunca vi o presidente do Benfica a manifestar-se contra isto. Se eu fosse presidente do Benfica teria pedido uma audiência à Liga, à Federação, ao Banco de Portugal e ao Governo. E teria pedido à Liga uma análise à perda de competitividade dos outros clubes face à situação especial que foi facilitada ao Sporting. Quando Frederico Varandas, no ano passado, critica o Benfica em fevereiro, condiciona os árbitros, e o Rui Costa fica calado… Obviamente que isto não é defender o Benfica. E depois acontece o que aconteceu na final da Taça (de Portugal), em que o Benfica é espezinhado e, mais uma vez, Rui Costa não fala. Faz um comunicado depois da Taça, mas dois dias depois é confrontado pelos presidentes do Porto e do Sporting e fica calado».

Rui Costa e Pedro Proença

«Não percebo porque é que Rui Costa tem medo de Pedro Proença. Porque é que está condicionado nas críticas que faz a Pedro Proença? Diz que não apoiou Pedro Proença, que apoiou o projeto, e eu quero perceber o que é que isso quer dizer. O projeto de Pedro Proença é ter um Conselho de Arbitragem dominado pelo Sporting? É ter uma sede da Liga que custou dezenas de milhões de euros, paga pelos clubes e que está meio vazia? É não ter defendido os clubes portugueses na Europa?»

Direitos televisivos

«É fundamental que o Benfica aproveite bem esta oportunidade. O facto de a (atual) Direção ter deixado isto para a próxima Direção é uma medida positiva. Vou encarregar-me pessoalmente de fazer esta negociação com as entidades que tenham ofertas para o Benfica. Há que pensar para além destes dois anos. Esta Direção foi embalada pelos 300 milhões de Pedro Proença, que era um número irrealista. Depois, salta fora dos direitos televisivos depois dos acontecimentos vergonhosos da final da Taça. Passou do 8 para o 80. Como é que o Benfica, o maior clube português, está fora do processo dos direitos televisivos? Isto não faz sentido nenhum».

Projeto para o estádio

«O nosso projeto é o de aumentar o estádio para 83 mil lugares e modernizá-lo. Modernizar os pavilhões, piscinas e investir no Seixal».