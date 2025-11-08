À chegada ao hotel onde vai passar a noite eleitoral, João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, disse aos jornalistas que o recorde de votação atingido na segunda volta das eleições é uma vitória para o clube.

«Quem ganhou hoje, mais uma vez, foi o Benfica. Quanto mais sócios votarem melhor. Se conseguirmos ter mais votantes, melhor», resumiu o líder da Lista F.

A nível pessoal, Noronha Lopes foi claro: «A expetativa é ganhar, respeito a decisão dos sócios mas a minha expetativa é essa», disse.

«As minhas sondagens são o contacto com as pessoas. Os sócios são sempre soberanos na decisão que tomarem», reforçou, terminando com um apelo à união dos benfiquistas após as eleições.

Pelas 16 horas, o recorde de afluência, que pertencia ao Barcelona, já tinha sido batido (63 mil votantes). Siga AQUI tudo o que se passa nas eleições do Benfica.