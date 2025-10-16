Martim Mayer, um dos candidatos à presidência do Benfica, lançou esta quinta-feira uma cartada tecnológica, avançando como projeto da criação de um «hub de inovação desportiva» no centro da sua estratégia para o futuro do clube e a introdução da inteligência artificial no scouting, mas também na prevenção de lesões dos jogadores.

Um projeto que passa pela instalação do «Benfica Innovation Lab», «um laboratório colaborativo que irá reunir startups, universidades e empresas tecnológicas para desenvolver soluções inovadoras aplicadas ao desporto, à performance, ao envolvimento dos adeptos e à sustentabilidade financeira do clube».

No plano desportivo, Martim Mayer aposta na implementação de Inteligência Artificial em áreas como o scouting «para identificação precoce de talentos, modelos preditivos para evolução de atletas».

A Inteligência Artificial também poderá ser aplicada na «performance dos jogadores», como também na «prevenção de lesões, monitorização biométrica e personalização de treinos, transformando cada atleta num Atleta Digital».

O candidato propõe ainda criar «um assistente digital baseado em IA generativa» com o intuito de aproximar o clube dos seus sócios.