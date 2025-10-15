A Lista G, «Só o Benfica importa», liderada por Rui Costa, apresentou esta quarta-feira o programa eleitoral, no qual se destaca a ambição de chegar ao meio milhão de sócios e atingir os 500 milhões de euros em receita anual durante o próximo mandato, de forma a «reduzir a necessidade de venda de jogadores e garantir a «permanência dos melhores».

Um programa que sintetizamos aqui com os principais tópicos.

SÓCIOS E ADEPTOS

- Alcançar os 500 000 sócios

- Reforçar o Benfica Social, projeto destinado a sócios em maiores dificuldades (apoio no pagamento de quotas, jogos a preços simbólicos, etc.)

CASA BENFICA

- Abertura de três novas Casas 2.0, e expansão no estrangeiro

- Persistir nas conversações com a CP para retomar o Comboio Benfica

FUTEBOL MASCULINO

- Primado dos resultados desportivos sobre os resultados financeiros

- Top 10 europeu (ranking da UEFA)

- Disputar todos os anos a Liga dos Campeões

- Redução da necessidade de venda de jogadores e maior período de permanência dos melhores atletas (projeto 500 M€ de receita)

- Conquistar rapidamente a 4ª estrela para o nosso emblema

FUTEBOL FORMAÇÃO

- Equipa A com um mínimo de 8 jogadores da formação no plantel

- Clube com mais atletas convocados para as seleções jovens

FUTEBOL FEMININO

- Reforçar a hegemonia do projeto em Portugal

- Top 10 europeu (ranking da UEFA)

MODALIDADES

- Consolidar os projetos iniciados no mandato 2021/25

- Em Portugal, vencer mais do que os adversários juntos

- Conquistar 2 títulos europeus

FINANÇAS

- 500 milhões de euros de receita anual

- 100 milhões de euros de diminuição do atual passivo financeiro

- Direitos televisivos: aumentar o nosso valor

- Continuar a valorizar as ações da Benfica SAD

COMERCIAL E MARKETING

- Passar de 700 mil camisolas oficiais para um milhão por época

- Renovar totalmente os bares e a experiência de estádio

- Duplicar receita em eventos não desportivos

- Duplicar receita em merchandising

INFRAESTRUTURAS

- Benfica District: um parque de infraestruturas que gera orgulho e receitas (dois novos pavilhões, uma Arena para 10.000 pessoas para acolher as fases finais de competição das nossas modalidades bem como espetáculos, desenvolvimento estético do exterior do estádio)

- Aumento imediato da lotação do estádio para 70 mil lugares e para 80 mil com a implementação do Benfica District

- Cidade Benfica

- Hotel 1904 Benfica (em resultado de recuperação da antiga sede do Regedor, praticamente concluída, e com abertura ainda em 2025)

INSTITUCIONAL

- Defesa intransigente dos interesses do clube

- Continuar na administração da Associação Europeia de Clubes

COMUNICAÇÃO

- Plataforma Benfica Digital que oferecerá múltiplos serviços (entre o espaço digital e o físico) permitindo que a cada dia e a cada momento os sócios e os adeptos encontrem uma razão para viver o Benfica, fomentando uma maior interação

- BTV renovada e em sinal aberto e streaming, exceto nos jogos

- Transmissão em direto das Assembleias Gerais

- Benfica Radio

INTERNACIONAL

- Abertura de novas Academias em mercados chave

- Expansão da marca Benfica em África através das Casas do Benfica

- Aumento de presença da marca nos Estados Unidos