Eleições: Rui Costa aponta para receita que permita a «permanência dos melhores»
Programa da Lista G tem a ambição de chegar ao meio milhão de sócios e aos 500 milhões de euros em receita anual
A Lista G, «Só o Benfica importa», liderada por Rui Costa, apresentou esta quarta-feira o programa eleitoral, no qual se destaca a ambição de chegar ao meio milhão de sócios e atingir os 500 milhões de euros em receita anual durante o próximo mandato, de forma a «reduzir a necessidade de venda de jogadores e garantir a «permanência dos melhores».
Um programa que sintetizamos aqui com os principais tópicos.
SÓCIOS E ADEPTOS
- Alcançar os 500 000 sócios
- Reforçar o Benfica Social, projeto destinado a sócios em maiores dificuldades (apoio no pagamento de quotas, jogos a preços simbólicos, etc.)
CASA BENFICA
- Abertura de três novas Casas 2.0, e expansão no estrangeiro
- Persistir nas conversações com a CP para retomar o Comboio Benfica
FUTEBOL MASCULINO
- Primado dos resultados desportivos sobre os resultados financeiros
- Top 10 europeu (ranking da UEFA)
- Disputar todos os anos a Liga dos Campeões
- Redução da necessidade de venda de jogadores e maior período de permanência dos melhores atletas (projeto 500 M€ de receita)
- Conquistar rapidamente a 4ª estrela para o nosso emblema
FUTEBOL FORMAÇÃO
- Equipa A com um mínimo de 8 jogadores da formação no plantel
- Clube com mais atletas convocados para as seleções jovens
FUTEBOL FEMININO
- Reforçar a hegemonia do projeto em Portugal
- Top 10 europeu (ranking da UEFA)
MODALIDADES
- Consolidar os projetos iniciados no mandato 2021/25
- Em Portugal, vencer mais do que os adversários juntos
- Conquistar 2 títulos europeus
FINANÇAS
- 500 milhões de euros de receita anual
- 100 milhões de euros de diminuição do atual passivo financeiro
- Direitos televisivos: aumentar o nosso valor
- Continuar a valorizar as ações da Benfica SAD
COMERCIAL E MARKETING
- Passar de 700 mil camisolas oficiais para um milhão por época
- Renovar totalmente os bares e a experiência de estádio
- Duplicar receita em eventos não desportivos
- Duplicar receita em merchandising
INFRAESTRUTURAS
- Benfica District: um parque de infraestruturas que gera orgulho e receitas (dois novos pavilhões, uma Arena para 10.000 pessoas para acolher as fases finais de competição das nossas modalidades bem como espetáculos, desenvolvimento estético do exterior do estádio)
- Aumento imediato da lotação do estádio para 70 mil lugares e para 80 mil com a implementação do Benfica District
- Cidade Benfica
- Hotel 1904 Benfica (em resultado de recuperação da antiga sede do Regedor, praticamente concluída, e com abertura ainda em 2025)
INSTITUCIONAL
- Defesa intransigente dos interesses do clube
- Continuar na administração da Associação Europeia de Clubes
COMUNICAÇÃO
- Plataforma Benfica Digital que oferecerá múltiplos serviços (entre o espaço digital e o físico) permitindo que a cada dia e a cada momento os sócios e os adeptos encontrem uma razão para viver o Benfica, fomentando uma maior interação
- BTV renovada e em sinal aberto e streaming, exceto nos jogos
- Transmissão em direto das Assembleias Gerais
- Benfica Radio
INTERNACIONAL
- Abertura de novas Academias em mercados chave
- Expansão da marca Benfica em África através das Casas do Benfica
- Aumento de presença da marca nos Estados Unidos