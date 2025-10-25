Eleições Benfica
FOTO: candidato João Noronha Lopes no mesmo hotel do Arouca
Tanto o candidato como a equipa estão com o foco no Estádio da Luz
João Noronha Lopes vai aguardar pelos resultados das eleições do Benfica, na noite deste sábado, numa unidade hoteleira, no centro de Lisboa, onde também está instalada a equipa do Arouca, o adversário da equipa de José Mourinho no jogo que também está marcado para esta noite para o Estádio da Luz.
Um hotel junto à Avenida das Forças Armadas, ali perto do Hospital de Santa Maria, que o candidato Noronha Lopes elegeu para fixar-se, depois do jogo da 9.ª jornada da Liga, para aguardar pelos resultados eleitorais que só devem ser conhecidos já na madrugada de domingo.
À entrada do mesmo hotel está estacionado o autocarro do Arouca que, dentro de pouco tempo, deverá arrancar para o Estádio da Luz para defrontar o Benfica.
