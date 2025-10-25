João Noronha Lopes vai aguardar pelos resultados das eleições do Benfica, na noite deste sábado, numa unidade hoteleira, no centro de Lisboa, onde também está instalada a equipa do Arouca, o adversário da equipa de José Mourinho no jogo que também está marcado para esta noite para o Estádio da Luz.

Um hotel junto à Avenida das Forças Armadas, ali perto do Hospital de Santa Maria, que o candidato Noronha Lopes elegeu para fixar-se, depois do jogo da 9.ª jornada da Liga, para aguardar pelos resultados eleitorais que só devem ser conhecidos já na madrugada de domingo.

À entrada do mesmo hotel está estacionado o autocarro do Arouca que, dentro de pouco tempo, deverá arrancar para o Estádio da Luz para defrontar o Benfica. 

