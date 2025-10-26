João Noronha Lopes, candidato à presidenta do Benfica, prestou declarações aos jornalistas após a confirmação da vitória de Rui Costa na primeira volta.

Já antecipando a segunda volta, que decorre no dia 8 de novembro, o candidato afirmou que não desistirá do Benfica.

«Não se desiste do Benfica e eu não desisto do Benfica. A minha energia, a minha convicção e a minha determinação são hoje iguais àquelas que eu tinha em junho quando apresentei a minha candidatura. É preciso, obviamente, dizer que este resultado não é o resultado que eu gostaria de ter», começou por referir.

Para João Noronha Lopes, o que há a retirar é que cerca 60 por cento dos sócios querem uma mudança. Votos que o candidato procurará aproveitar para a segunda ronda.

«Mas também é preciso referir que quase 60 por cento dos benfiquistas não se revêem no rumo que o clube, neste momento, está a tomar. E, portanto, aquilo que eu vou trabalhar é para agregar os votos de todos os sócios benfiquistas que não se revêem neste rumo. Que rumo é esse? O rumo que está a ser trilhado para esta direção e, portanto, aquilo que eu vou trabalhar é com todos. Ou seja, eu vou trabalhar com todos os sócios e com todos os benfiquistas que querem que exista uma evolução com tranquilidade», referiu.

A segunda volta vai contar apenas com Rui Costa e João Noronha Lopes - os dois mais votados na primeira ronda. Para o empresário, menos candidatos poderá ser sinónimo de mais discussão.

«Nesta segunda volta começa uma nova eleição. Somos dois candidatos. Acho que a existência de dois candidatos vai permitir que exista uma discussão mais profunda, com menos ruído, em que nós possamos comparar não só as ideias, mas também que as pessoas que fazem parte das listas possam ter tempo para as concretizar e que seja mais esclarecedora ainda para os sócios, para que os sócios votem ainda mais em consciência. Eu não dou, nunca dei nenhum voto por adquirido e também não dou nenhum voto por perdido. A isto chama-se democracia e, portanto, a segunda volta existe exatamente para que os sócios do Benfica possam expressar uma maioria decisiva relativamente ao próximo presidente do Benfica».

A campanha, de acordo com João Noronha Lopes, começa já esta segunda-feira. O candidato garantiu que vai a «todos os cantos de Portugal».

«Nesta altura, aquilo que eu posso garantir é que vou a todos os cantos de Portugal, vou a todas as casas do Benfica, vou ouvir todos os sócios ainda para poder esclarecer melhor e para lhes explicar aquilo que é o meu projeto», afirmou.

João Noronha Lopes deu ainda os parabéns a Rui Costa e todos os restantes candidatos, enaltecendo a eleição «histórica»

«Houve dois candidatos que passaram à segunda volta. A segunda volta vai ser uma nova eleição. Aproveito para dar os parabéns a Rui Costa por ter sido o mais votado. Aproveito também para dar os parabéns aos outros candidatos. Esta eleição é histórica porque todos participaram nela», concluiu.

