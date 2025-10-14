Rui Costa, presidente do Benfica, lembrou esta terça-feira que não caiu de «paraquedas» no clube lisboeta e que «não é benfiquista de ocasião», apelando à coerência dos sócios nas eleições de 25 de outubro, às quais se recandidata.

No dia em que reuniu-se com os elementos integrantes do projeto sob o lema Só o Benfica Importa, o líder máximo dos encarnados enumerou vários motivos para os sócios continuarem a confiar em si rumo à reeleição para os próximos quatro anos, até 2029.

«As pessoas conhecem-me todas, sabem que não caí aqui de paraquedas e que não sou benfiquista de ocasião. E, se forem coerentes, sabemos que, apesar de muito se estar a falar, o Benfica andou para a frente e não andou para trás. Não foram quatro anos fáceis, desde logo pela maneira como entrei no clube e no período em que entrei no clube», apontou o dirigente em declarações à comunicação social.

Apesar de tudo, Rui Costa reconhece que o Benfica ganhou menos do que ambicionava. «É verdade que ganhámos menos do que queríamos ganhar, mas a minha convicção plena é que o clube hoje está muito mais pronto para ganhar no futuro do que estava há quatro anos. E mesmo com poucas vitórias, o que temos feito ao longo das épocas mostra isso mesmo e a reestruturação que foi feita mostra isso mesmo», explicou.

Com a campanha a ficar marcada por várias acusações, Rui Costa considerou que «não é isto que os benfiquistas querem no seio do clube».

«Quando o Rui Costa fala dos outros normalmente é para responder ao que o Rui Costa é atacado pelos outros. O programa de muitos candidatos é “Rui Costa isto” e o “Rui Costa aquilo”. O Rui Costa tem falado do Rui Costa e do Benfica. Não é isto que os benfiquistas querem no seio do clube, gostaria que a campanha fosse de uma outra maneira e não desta. Não entrem em disputas individuais, a minha postura será sempre diferente», defendeu.

Sobre a equipa que criou, o antigo futebolista garantiu que esta tem «uma grande competência, um grande benfiquismo e um grande sentido de responsabilidade».

Humberto Coelho: «Estamos cá para servir o Benfica»

A antiga glória Humberto Coelho, que será um dos oito vice-presidentes da direção, marcou presença no evento para manifestar apoio ao atual presidente e assegurar que a lista Só o Benfica Importa «tem experiência e pessoas com características ótimas».

«Era difícil dizer que não [ao convite]. O Benfica fez parte da minha vida, foi a minha escola. Estamos cá para servir o Benfica da melhor forma possível. A candidatura do Rui Costa tem experiência, eu já fui vice-presidente da Federação [Portuguesa de Futebol], tem pessoas com características ótimas e isso é fundamental em termos de gestão», declarou.

Apesar de terem sido entregues sete listas, apenas quatro são candidatas a todos os órgãos, incluindo a de Rui Costa que, para a direção, vai ter como rivais João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Luis Filipe Vieira, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.