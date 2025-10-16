Começou a contagem decrescente para as eleições do Benfica que estão marcadas para 25 de outubro.

Os seis candidatos têm-se desmultiplicado em conferências de imprensa, comunicados e entrevistas para elucidar os sócios, mas ainda há muito caminho a percorrer.

Eleições do Benfica: está tudo aqui

Quem acha que está melhor colocado para assumir o comando do histórico clube português?

Martim Mayer (Lista B), João Diogo Manteigas (Lista C), Cristovão Carvalho (Lista D), Luís Filipe Vieira (Lista E), João Noronha Lopes (Lista F) ou Rui Costa (Lista G)?

