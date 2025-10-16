Eleições Benfica
Sondagem: quem vai vencer as eleições do Benfica?
Seis candidatos na corrida à presidência do histórico clube português, quem vai ganhar?
Começou a contagem decrescente para as eleições do Benfica que estão marcadas para 25 de outubro.
Os seis candidatos têm-se desmultiplicado em conferências de imprensa, comunicados e entrevistas para elucidar os sócios, mas ainda há muito caminho a percorrer.
Eleições do Benfica: está tudo aqui
Quem acha que está melhor colocado para assumir o comando do histórico clube português?
Martim Mayer (Lista B), João Diogo Manteigas (Lista C), Cristovão Carvalho (Lista D), Luís Filipe Vieira (Lista E), João Noronha Lopes (Lista F) ou Rui Costa (Lista G)?
Vote na sondagem abaixo para termos uma ideia sobre as perspetivas dos leitores do Maisfutebol sobre estas eleições.
Quem vai vencer as eleições do Benfica?
