Louis van Gaal, um dos treinadores mais conceituados das últimas décadas, entrou esta quinta-feira na campanha eleitoral para a presidência do Benfica, surgindo ao lado do candidato Martim Mayer numa ação de campanha numa unidade hoteleira de Lisboa.

O antigo selecionador neerlandês fez questão de apoiar o compatriota Andries Jonker que foi seu adjunto no Barcelona e no Bayern Munique e que agora faz parte da lista de Martim Mayer para assumir o cargo de diretor-geral para o futebol do Benfica.

Louis van Gaal, de 74 anos, começou a carreira, como treinador principal, no Ajax, mas depois também treinou o Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munique e Manchester United. Também comandou a seleção neerlandesa em três períodos distintos antes de, nos últimos anos, ter regressado ao Ajax no papel de consultor.

