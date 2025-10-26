Luís Filipe Vieira dirigiu uma mensagem dirigida aos seus apoiantes a reconhecer que o desfecho das eleições para a presidência do Benfica não teve o desfecho desejado, pressupondo que ficou no terceiro lugar, numa altura em que ainda não foram divulgados os resultados finais.

A mensagem de Vieira na íntegra:

«Infelizmente, as eleições de ontem não tiveram o desfecho que todos desejávamos. Tudo indica que ficámos em terceiro lugar. Ainda assim, sinto um profundo orgulho em tudo o que fizemos juntos.

Durante estes últimos dois meses percorremos mais de 9.000 quilómetros em apenas 45 dias, de norte a sul do país. Falámos com milhares e milhares de benfiquistas, ouvimos as suas preocupações e partilhámos a nossa visão para o futuro do clube. Criámos o projeto mais sólido e detalhado, formámos uma equipa nova, jovem e dedicada, e demos o nosso melhor numa campanha feita com alma, sacrifício e paixão. Pena, termos avançado tarde, pois o desfecho poderia ser outro.

Com 76 anos, e com 20 anos de serviço no nosso Clube, posso dizer que dei tudo de mim ao Sport Lisboa e Benfica. Nunca me escondi, nos momentos mais difíceis do clube. Servi o clube com honra e orgulho durante tantos e tantos anos, e continuo a sentir-me profundamente ligado à sua história e ao seu futuro.

Quero agradecer-vos, de coração, por todo o vosso empenho, lealdade e amizade. Juntos, fizemos parte da maior eleição de sempre de um clube desportivo no mundo, e isso ficará para sempre marcado na história do Sport Lisboa e Benfica e do mundo!

Continuarei sempre disponível para ajudar o nosso clube, em qualquer circunstância, sempre com o mesmo espírito de dedicação, serviço e amor. Irei sempre defender o nosso Clube em qualquer circunstância.

Agora é tempo de unir novamente a Família Benfiquista, de procurar estabilidade e de voltarmos — todos juntos — a ganhar.

Uma vez mais, obrigado por tudo o que me deram ao longo destes anos!

Viva o Sport Lisboa e Benfica!»