Reconduzido para um sexto mandato como presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira e a lista A, que liderou, venceram em todas as categorias de votos.

Se tivermos em conta o número de votantes (e não de votos), a diferença mais curta esteve na categoria dos associados cinco votos: 2.374 votaram na Lista A e 2.058 na Lista B, liderada por Noronha Lopes (diferença de apenas 316 votantes).

A diferença maior esteve na categoria dos 20 votos, na qual Vieira mereceu a confiança de 10.692 associados, para 6.431 de Noronha Lopes (diferença de 4.261)

Se no que diz respeito ao número de votos, a lista A venceu com 62,59 por cento dos votos (471.660 votos), para 34,71 por cento da Lista B (22.787 votos), no que diz respeito ao total de votantes a diferença foi de 59,8 por cento (22.787 sócios) para 37,6 por cento (14.337 sócios).

De referir ainda que a lista D, liderada por Rui Gomes da Silva, foi escolhida por apenas 603 associados, correspondentes a 12.341 votos (1,64 por cento).

Resultados das eleições:

LISTA A

1 voto - 4.900 votantes - 4.900 votos

5 votos - 2.374 votantes - 11.870 votos

20 votos - 10.692 votantes - 213.840 votos

50 votos - 4.821 votantes - 241.050 votos

LISTA B

1 voto - 3.464 votantes - 3.464 votos

5 votos - 2.058 votantes - 10.290 votos

20 votos - 6.431 votantes - 128.620 votos

50 votos - 2.384 votantes - 119.200 votos

LISTA D

1 voto - 121 votantes - 121 votos

5 votos - 92 votantes - 460 votos

20 votos - 258 votantes - 5.160 votos

50 votos - 132 votantes - 6.600 votos

VOTOS BRANCOS

1 voto - 58 votantes - 58 votos

5 votos - 55 votantes - 275 votos

20 votos - 181 votantes - 3.620 votos

50 votos - 81 votantes - 4.050 votos

VOTOS NULOS: 3

TOTAIS (38.102 votantes / 753.578 votantes):

LISTA A: 22.787 votantes / 471.660 votos (62,59 por cento)

LISTA B: 14.337 votantes / 261.574 votos (34,71 por cento)

LISTA D: 603 votantes / 12.341 votos (1,64 por cento)

Brancos: 375 votantes / 8.003 votos (1,06 por cento)