Miguel Olazabal de Almada é candidato a vice-presidente na lista «Benfica no Sangue», liderada por Martim Mayer, que vai concorrer às eleições do Benfica de outubro. O advogado ficará com a pasta da área jurídica. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Miguel Olazabal de Almada tem perto de três décadas de experiência.

«É uma grande honra integrar a candidatura do Martim Mayer e fazer parte de uma equipa tão completa, coesa, bem preparada e focada no sucesso futuro do SLB», referiu Miguel Olazabal de Almada