Martim Mayer, candidato à presidência do Benfica, comentou a situação de José Mourinho, oferecendo o ponto de vista da direção da lista «Benfica no sangue». Para Mayer, a ideia é clara: Mourinho será treinador enquanto apresentar resultados.

«Desde que Mourinho queira, obviamente será para manter, porque seja a estabilidade da equipa técnica, seja a estabilidade do plantel, são dois indicadores de vitória muito grandes», começou por referir em entrevista à Lusa.

«Mas agora, sem vitórias, não há estabilidade na equipa técnica, porque o Benfica entra em campo para ganhar, e portanto, se essa vitória não acontece, tem que se substituir e procurar outra solução», acrescentou o empresário de 51 anos.

Mayer recordou que a pressão do Benfica para vencer é «gigante». E, por esse fator, apontou os dados que indicam que a média de um treinador no Benfica não ultrapassa dois anos. Por esse motivo, o candidato gostaria de encontrar estabilidade em Mourinho.

«Dava-me muita satisfação poder tomar a decisão de recorrentemente reconduzir Mourinho para mais uma época, porque era sinal que isso estava a acontecer. Já sabemos que temos uma média de 1,4 anos na duração do treinador no Benfica, em termos históricos. Porque a pressão do resultado é gigante. O Benfica entra em tudo para ganhar», destacou.

Porém, garantiu uma vez mais: a estabilidade tem de ser sinónimo de sucesso. «Isso significava que tínhamos sido oito anos campeões nacionais, tínhamos ganho outros troféus muito importantes a nível nacional, como a Taça e a Supertaça de Portugal, e isso significava que todos os anos estávamos a fazer bem na Europa», assinalou.

Com ou sem estabilidade, Martim Mayer admite que despedir um treinador de renome mundial como Mourinho não é algo que se possa fazer de ânimo leve. De acordo com o candidato, será sempre preciso analisar a fundo as condicionantes.

«Terá que se perceber que alternativas teremos mais à data. Qual é que é o ponto de situação do clube? Haverá um fim de ciclo no plantel e necessitar-se-á de fazer uma renovação de plantel? E isso exige que se continue com a mesma estabilidade na equipa técnica, ou existem outros fatores?», questionou.

E continuou: [Mourinho] Deixou de estar motivado da mesma forma? Há muitas razões para, num momento como esse, não basta só olhar para a situação em si, é preciso ir mais fundo e perceber por que a senda de vitórias e potencial possa ter acabado e atacar o problema na sua raiz», concluiu.