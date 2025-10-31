Rui Costa e João Noronha Lopes debateram pela primeira vez nesta segunda volta às eleições presidenciais do Benfica. Numa troca de ideias que televisionada por quatro estações em simultâneo, uma delas a CNN Portugal, os dois candidatos percorreram vários temas fraturantes.

A questão da continuidade de José Mourinho e Mário Branco no Benfica, caso João Noronha Lopes vença as eleições, foi um dos pontos essenciais. Noronha começou por elogiar a escolha de Rui Costa no que toca a José Mourinho.

«É um grande treinador, será com quem trabalharei. Nunca defendi um treinador-interino após a saída de Bruno Lage e apoio esta decisão de Rui Costa a 100 por cento». Além disso, garante nunca ter afirmado que o treinador era um «trunfo eleitoral» de Costa.

Porém, Noronha Lopes não deixou de sublinhar que, caso vença, vai prescindir dos serviços de Mário Branco, diretor desportivo do clube desde o verão e homem de confiança de José Mourinho.

«Tenho todo o respeito por Mário Branco, mas a minha escolha para Diretor-Geral é Pedro Ferreira. José Mourinho teve uma conduta irrepreensível nestas eleições. Disse que tinha votado no Benfica. Não se tem metido em questões eleitorais. O Nuno Gomes [vice-presidente de Noronha] conhece bem o José Mourinho. Vamos sentar-nos com ele e criar condições para que ele ganhe», garantiu.

Porém, o painel de jornalistas insistiu. E se Mourinho exigir trabalhar com Mário Branco, o que fará? «Nenhum treinador está acima do Benfica», retorquiu João Noronha Lopes.

O candidato admitiu ir ao mercado de janeiro após uma discussão com o treinador e não de deixou de registar «estranheza» na necessidade de reforçar o plantel «após um investimento de 130 milhões de euros no verão».

«O problema de Mourinho é pegar numa equipa que não escolheu. Esse problema é o mesmo de Bruno Lage. Quando assim é, qualquer treinador obviamente que tem uma grande dificuldade em ganhar. Trazemos um projeto de estabilidade e coesão para o futebol», garantiu.

Outro tema que dividiu João Noronha Lopes e Rui Costa é a possível vinda de Bernardo Silva no verão, após terminar contrato com o Manchester City. Costa diz que, se ele for benfiquista, «virá pelo clube e não pelo presidente». Noronha promete um regresso.

«Já o conheço há vários anos. Já falo com ele há muito tempo. Digo-o sem equívocos - comigo a presidente, o Bernardo Silva volta ao Benfica. Sofre tanto pelo Benfica como eu e entendo perfeitamente que ele não tome uma posição pública, ele pensa pela sua cabeça», assegurou.

No final do debate, o candidato que lidera a Lista F voltou a sublinhar o «sonho» de ser presidente do Benfica e apela à união após as eleições.

«É uma honra enorme disputar esta segunda volta. Este é o sonho da minha vida, serei presidente com muita humildade e vontade. Tenho comigo Bagão Félix, Nuno Gomes, há muito tempo que reuni uma grande equipa. Estou convicto de que vou ganhar, mas reitero o que o Rui disse. É muito importante que os benfiquistas votem. No fim, somos todos do Benfica. Aquilo que nos une é muito mais do que o que nos separa. Não vou perguntar ao meu companheiro de bancada em quem votou», finalizou.

Há ainda outro debate entre os dois candidatos na Benfica TV, no dia 6 de novembro. A segunda volta das eleições decorre no dia 8 de novembro.