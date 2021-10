Decorrem este sábado as eleições para a presidência do Benfica, com Rui Costa e Francisco Benitez a concorrerem pela primeira vez à liderança dos encarnados. A votação iniciou às 8 horas.

Rui Costa, de 49 anos, encabeça a lista A. O antigo futebolista, assumiu a presidência após a suspensão do mandato de Luís Filipe Vieira, que acompanhou nos últimos 13 anos: primeiro como diretor-desportivo, depois como administrador da SAD e, por fim, como vice-presidente.

Já Francisco Benitez, de 57 anos, lidera a lista B. É empresário, licenciado em marketing e pós-graduado em gestão. Chegou a ser candidato em 2020, mas desistiu para apoiar João Noronha Lopes.

Siga, ao minuto, as eleições no Benfica.