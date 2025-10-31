Eleições Benfica
Há 33 min
Quem ganhou o debate entre Noronha Lopes e Rui Costa?
Primeiro frente a frente entre os dois homens que vão à segunda volta das eleições do Benfica
Primeiro frente a frente entre os dois homens que vão à segunda volta das eleições do Benfica
Ao longo de mais de 70 minutos, João Noronha Lopes protagonizaram o primeiro debate a dois antes da segunda e decisiva volta das eleições do Benfica.
Com moderação de jornalistas de quatro canais de notícias, entre os quais a CNN Portugal, do grupo do Maisfutebol, os dois candidatos procuraram ganhar pontos junto dos benfiquistas, fixando eleitorado e puxando para eles potenciais indecisos ou associados que votaram noutros nomes na primeira volta a 25 de outubro.
Quem considera que ganhou o debate? Vote na sondagem associada ao artigo
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS