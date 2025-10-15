Numa das seis entrevistas feitas a candidatos à presidência do Benfica, transmitidas pela BTV nesta terça-feira, Rui Costa negou que o Benfica esteja a passar por uma crise, comentou a «dívida controlada» e abordou o tema da remuneração.

Benfica não passa por nenhuma crise

«Não creio que nenhum clube esteja em crise quando um clube que na última semana teve a possibilidade de disputar dois títulos. Quando entrei, o Benfica vinha de três anos com uma Supertaça. Tudo o que é feito foi para estarmos mais perto de ganhar. É um facto que não ganhámos, mas tivemos em todas as competições para ganhar e isso quer dizer alguma coisa também.»

A dívida está controlada

«Não são as explicações que eu consigo dar, tenho falado sobre isso de forma criteriosa. É mais fácil dizer que baixámos tudo e mais um par de botas. Essa dívida está controlada. Os últimos resultados mostram que já estamos na linha que queremos no futuro. Queremos reduzir esse valor para valores que tínhamos quando entrámos no clube. Da mesma forma que falámos no passivo, é preciso relembrar que batemos todos os recordes de receita.»

Recado para Federação, Liga e arbitragem

«Enquanto Benfica, a maior instituição portuguesa e desportiva, temos a responsabilidade de zelar pelos interesses do futebol português e de estar à disposição do crescimento do mesmo. Tudo o que podermos fazer, vamos fazer com toda a gente, desde que nos respeitem. À disposição do futebol português, mas nunca para sermos pisados ou desrespeitados. Isso nunca vou permitir.»

Remuneração é algo positivo

«Os novos estatutos assim o permitem, os sócios assim o votaram e acredito que seja algo positivo para o Benfica. Nunca fui por isso. Estou há cinco anos sem remuneração. Mas podemos criar uma equipa mais capaz para ajudar o Benfica.»





