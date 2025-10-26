Eleições Benfica
Há 15 min
Eleições Benfica: quem vai ganhar a segunda volta?
Sócios regressam às urnas no próximo dia 8 de novembro
Sócios regressam às urnas no próximo dia 8 de novembro
As eleições para a presidência do Benfica não tiveram fumo branco a 25 de outubro e ditaram uma segunda volta que está marcada para 8 de novembro entre os dois candidatos mais votados: Rui Costa e João Noronha Lopes.
Vamos, portanto, voltar à campanha e aos debates ao longo das próximas duas semanas.
É neste sentido que pedimos a sua opinião sobre quem parte como favorito para esta segunda volta.
Será que Rui Costa vai conseguir rentabilizar esta primeira vitória?
João Noronha vai recolher o apoio dos outros candidatos?
Vote na sondagem abaixo para termos uma ideia sobre a opinião dos nossos leitores
Eleições Benfica: quem vai ganhar a segunda volta?
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS