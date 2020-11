Os resultados ainda estão longe de ser conhecidos, mas Donald Trump já fez o discurso de vitória. O candidato republicano à presidência dos EUA, disse que já ganhou, mas que os democratas estão a tentar «roubar» as eleições, prometendo recorrer ao Supremo Tribunal.

Acompanhe todas as informações sobre as eleições na cobertura Ao Minuto na TVI24.

«Vamos recorrer para o Supremo Tribunal e tentar parar a contagem de votos», disse Trump, numa declaração na Casa Branca, perante uma audiência dos seus apoiantes, numa altura em que ainda faltam apurar resultados de alguns Estados decisivos e Biden lidera nas projeções dos principais media norte-americanos.

«Na verdade, já ganhámos estas eleições», disse Trump, mencionando números sobre a vantagem da sua candidatura em vários estados (Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin) e o facto de ter vencido alguns estados importantes (Texas, Florida).

«Infelizmente, algumas pessoas querem estragar estas eleições. Não o vamos permitir», disse Trump, referindo-se ao facto de ainda faltar a contagem de votos que foram lançados, na sua perspetiva, «fora de prazo».

«Estamos a ganhar tudo. Os resultados são fenomenais. Devíamos estar a ir lá para fora para celebrar», acrescentou Trump.

«Mas… de repente… o que aconteceu?! Sabem o que aconteceu: eles sabem que não conseguem ganhar e querem ir para os tribunais», explicou o Presidente republicano, sem dar pormenores sobre esta denúncia.

«Não vamos deixar que votos colocados às quatro da manhã ainda sejam contados», garantiu Trump, dizendo que vai levar esta questão ao Supremo Tribunal, ameaçando paralisar o processo eleitoral.

Horas antes, numa mensagem na sua conta pessoal de Twitter, que foi escondida por ter informação que a empresa que gere aquela rede social considerou inapropriada por não ter sustentação, Trump acusou os democratas de estarem a tentar «roubar a eleição», alegando que «não se podem lançar votos depois do fecho das urnas».

Em resposta, numa declaração, a candidatura democrata disse que a ameaça de Trump de recorrer ao Supremo Tribunal é «escandalosa, sem precedentes e incorreta».

A diretora de campanha da candidatura democrata, Jen O’Malley Dillon, disse que tem «equipas jurídicas prontas para se mobilizarem para contrariar a estratégia de Trump», garantindo que serão bem-sucedidas.

«Vamos conseguir», disse O’Malley Dillon, referindo-se à possibilidade de evitar que o resultado das eleições presidenciais seja perturbado pelos esforços de Trump de os contestar judicialmente.

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, está à frente do Presidente norte-americano, Donald Trump, com 236 delegados contra 213 no Colégio Eleitoral, segundo projeções dos principais media norte-americanos.

Biden acaba de ganhar os 11 delegados do Arizona, um estado tradicionalmente conservador, causando um golpe duro nas aspirações de reeleição do Presidente republicano.