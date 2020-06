A Lista A, liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa, garantiu 68,65 por cento dos votos nas eleições para a presidência do FC Porto. O atual presidente vai avançar desta forma para o 15.º mandato no cargo que ocupa há 38 anos, desde 1982.



Foi o ato eleitoral mais concorrido do século XXI, com 8.480 sócios a exerceram o direito de voto, e o resultado mais baixo de Pinto da Costa, depois dos 79% em 2016.



Numa eleição com três candidatos à presidência, José Fernando Rio acabou por garantir uma percentagem considerável, com 26,44% dos votos, contra apenas 4,91% de Nuno Lobo. Nota ainda para 488 votos brancos e 156 votos nulos.



A Lista A também foi a mais votada para o Conselho Superior, com 64,96 por cento dos votos. Porém, a Lista C também terá três membros efetivos no Conselho, tal como a Lista D, liderada por Miguel Brás da Cunha e que concorreu apenas para este órgão.



«Estou muito contente com a forma como decorreu este ato eleitoral. A massa associativa deu um exemplo de vitalidade, ordem, respeito e interesse na vida do FC Porto», disse Jorge Nuno Pinto da Costa, que irá tomar posse na terça-feira, às 18h00.