Rui Pedroto, filho do histórico treinador do FC Porto José Maria Pedroto, foi apresentado como vice-presidente da candidatura de André Villas-Boas para a área de Projetos Sociais.

Segundo uma nota enviada à imprensa pela candidatura de Villas-Boas, Rui Pedroto ficará responsável pela criação da Fundação FC Porto.

«Rui Pedroto exemplifica dedicação e excelência no trabalho social, e a sua liderança na Fundação Manuel António da Mota é um testemunho disso. Um dos maiores orgulhos da nossa candidatura é a criação da Fundação FC Porto. É essencial que o FC Porto se destaque no combate às crescentes desigualdades sociais e económicas. A nossa fundação aspira a ter um impacto social significativo, à altura do palmarés e da história do clube, fomentando a intervenção social com os valores do desporto e utilizando o seu poder como veículo de promoção da saúde, educação e igualdade de direitos. Caberá a Rui Pedroto, o nosso futuro vice-presidente para a área de Projetos Sociais, concretizar esta visão», explicou André Villas-Boas.