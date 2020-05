O FC Porto divulgou a convocatória para a Assembleia Geral Eleitoral, que será dividida entre os dias 6 de 7 de junho. Os sócios portistas poderão exercer o seu direito de voto no Dragão Arena, entre as 10h00 e as 19h00.



José Manuel de Matos Fernandes, presidente da Mesa da Assembleia Geral, garante que o Dragão Arena estará devidamente desinfetado para o efeito, salientando que o uso de máscara é obrigatório no interior do pavilhão.

Eis a ordem das listas que vão a votos: A – Pinto da Costa ; B – Nuno Lobo ; C – José Fernando Rio ; D - Movimento «Por um Porto insubmisso, eclético e triunfante» (candidato apenas ao Conselho Superior), liderado por Miguel Brás da Cunha.