As eleições legislativas de 18 de maio devem ter uma abstenção entre os 41,5 e os 47,7 por cento.

De acordo com a projeção da Pitagórica para a CNN Portugal, a taxa será superior aos 40,2 registados em março do último ano, quando se realizaram as últimas legislativas.

Além disso, segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), votaram 48,28 por cento dos eleitores até às 16h, ou seja, menos do que os 51,96 que se deslocaram até às urnas durante o mesmo período, a 10 de março de 2024.