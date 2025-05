Este domingo é dia de Eleições Legislativas em Portugal mas nem tudo está a correr da forma mais tranquila.

Miguel Coelho, do PS, e presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior em Lisboa denunciou que foi agredido quando foi votar.

«Acabei de ser agredido por um indivíduo que me chamou 'amigo dos monhés' e atirou-me ao chão com uma 'pazada' na cara. Gritou 'vota chega'», pode ler-se no Facebook.

Mais de 10 milhões de eleitores vão escolher os 230 deputados na Assembleia da República.