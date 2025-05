As ações de campanha eleitoral de AD, PS e IL vão terminar mais cedo no sábado e o motivo é o dérbi entre Benfica e Sporting, que tem início marcado para as 18h, no Estádio da Luz.

Os partidos prepararam as agendas já a contar com os 90 minutos do encontro, sendo que o PS andará por Santo Tirso, Famalicão e Bragança, a AD terminará o dia de campanha também na cidade famalicense, assim como a IL, que começará o dia com uma «manhã desportiva» na praia de Santo Amaro de Oeiras. Os restantes partidos (Chega, BE, CDU, Livre e PAN) organizaram as respetivas campanhas eleitorais sem qualquer constrangimento face ao jogo.

Recorde-se que tanto Benfica como Sporting se podem sagrar campeões já este sábado e tudo depende do resultado final. Em caso de triunfo por dois ou mais golos, as águias conquistam o título e o mesmo pode acontecer se os leões triunfarem no Estádio da Luz.