O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigitou esta quinta-feira Luís Montenegro como Primeiro-Ministro do XXV Governo Constitucional depois de novamente ouvidos os três partidos com mais votos nas eleições de 18 de maio.

«Atentos os resultados das eleições para a Assembleia da República, ouvidos os Partidos Políticos nela representados, nos termos constitucionais, e assegurada a viabilização parlamentar do novo Executivo, o Presidente da República indigitou hoje o Dr. Luís Montenegro como Primeiro-Ministro do XXV Governo Constitucional», pode ler-se na nota divulgada no site da Presidência.

O mesmo comunicado refere ainda que a nomeação e posse do Governo ocorrem apenas depois da publicação dos resultados definitivos das eleições e da reunião constitutiva da nova legislatura da Assembleia da República.