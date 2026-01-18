Presidenciais 2026: Seguro vence e segue com Ventura para a segunda volta
Candidato apoiado pelo PS contou com mais de 30 por cento dos votos
António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições para a Presidência da República portuguesa.
Com 99 por cento dos votos globais apurados, o candidato apoiado pelo PS liderou a contagem com 31,14 por cento das intenções de voto.
Já o presidente do Chega alcançou o segundo lugar com 23,48 por cento e vai disputar a segunda volta com António José Seguro, a 8 de fevereiro.
Quanto aos restantes candidatos, Cotrim de Figueiredo fechou o pódio com 15,99 por cento, à frente de Gouveia e Melo (12,34 por cento) e de Luís Marques Mendes (11,32 por cento).
A abstenção registada foi a mais baixa dos últimos 20 anos com um valor de 46,93 por cento.
Veja aqui o resultado das eleições presidenciais:
António José Seguro - 31,14 (por cento)
André Ventura - 23,48
João Cotrim de Figueiredo - 15,99
Henrique Gouveia e Melo - 12,34
Luís Marques Mendes - 11,32
Catarina Martins - 2,06
António Filipe - 1,64
Manuel João Vieira - 1,08
Jorge Pinto - 0,68
André pestana da Silva - 0,19
Humberto Correia - 0,08
BRANCO - 1,06
NULOS - 1,14