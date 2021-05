António Salvador foi reeleito presidente do Sp. Braga e vai continuar a liderar os destinos do clube minhoto pelo menos até 2025.

O atual dirigente dos arsenalistas foi candidato único ao ato eleitoral realizado nesta sexta-feira, tendo vencido com 85,4 por cento dos votos validamente expressos face a 14,6 por cento de votos em branco.

Participaram nas eleições 1.360 votantes. A lista de António Salvador (lista A) obteve 1.360 votantes (refletidos em 8.436 votos), tendo havido ainda 174 (13,3%) em branco e 114 (8,9%) nulos. Contabilizando todos os votos - lista A, em branco e nulos - a lista do presidente do Sp. Braga obteve 77,7 por cento.

O atual presidente do Sp. Braga reforça assim a consensualidade no seio do clube, ele que venceu o anterior ato eleitoral com 66,3 por centos dos votos contra 32,5 por cento do então opositor António Pedro Peixoto.

António Salvador lidera os destino do clube bracarense desde 2003.