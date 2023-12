O presidente do Sporting disse hoje que se recandidata à presidência dos órgãos sociais do clube com um «sentimento de dever cumprido», traçando como principal objetivo dar continuidade ao crescimento, após um mandato que considera ter sido histórico.

Segundo Frederico Varandas, este é mandato que «fica para a história». «Nenhum clube ganhou tanto como o Sporting no futebol: dois títulos com Marcel Keizer, quatro títulos com Rúben Amorim, um dos quais o título nacional que fugia há 19 anos. A nível das modalidades, conquistámos vários títulos nacionais, 12 títulos europeus e um título mundial», afirmou, antes de formalizar a recandidatura à presidência aos órgãos sociais do clube, junto do presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Rogério Alves.

Além de Frederico Varandas, concorrem ao sufrágio mais dois candidatos à presidência.

Depois da apresentação da candidatura de Ricardo Oliveira na terça-feira, hoje foi a vez de Nuno Sousa, que se apresentou como «uma alternativa vinda da bancada»

«O Sporting precisa de melhorar a relação com os sócios. Sem sócios, não há clube», afirmou.

A próxima Assembleia Geral Eleitoral do Sporting está marcada para 5 de março, no pavilhão João Rocha, junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa.