A Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa à presidência do FC Porto vai entregar as listas para a assembleia geral, direção e conselho fiscal disciplinar juntamente com a lista para o conselho superior afeta ao presidente esta terça-feira.

O ato vai decorrer no auditório dr. Sardoeira Pinto, no museu do clube, a partir das 12h00.

Refira-se que o presidente da Mesa da Assembleia Geral dos dragões, Matos Fernandes, sugeriu esta segunda-feira adiar as eleições para a presidência do clube, marcadas para 18 de abril, devido à pandemia de Covid-19.