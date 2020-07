Bernardo Silva criticou este domingo a falta de debates entre os candidatos à presidência do Benfica no canal do clube, a BTV.

Nas redes sociais, o jogador formado nos encarnados, defendeu que essa seria a melhor maneira de conhecer «os projetos e ideias de todos os candidatos».

«Com eleições daqui a poucos meses, sou o único benfiquista que se sente desapontado por não termos debates entre candidatos na BTV? Não me parece haver melhor canal para conhecermos os projetos e ideias de todos os candidatos e escolhermos o melhor rumo para o nosso clube», escreveu o médio do Manchesteer City.

Refira-se que até esta altura são quatros os candidatos à presidência do Benfica: Bruno Costa Carvalho, João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira e Rui Gomes da Silva. As eleições estão agendadas para outubro.