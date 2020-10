Um grupo reduzido de adeptos do Benfica colocou uma faixa com a frase «contem os votos», numa das bancadas do Estádio da Luz, em alusão às eleições no clube realizadas na quarta-feira e que reconduziram Luís Filipe Vieira na presidência.

A tarja em causa foi afixada numa das bancadas logo após o apito final, mas esteve visível poucos minutos, tendo sido retirada por elementos da equipa de segurança afeta ao jogo. Nesse momento, alguns impropérios, em jeito de descontentamento, foram proferidos por vários adeptos dos encarnados.

Tudo isto à margem da vitória do Benfica ante o Standard Liège, por 3-0, para a segunda jornada do grupo D da Liga Europa. O jogo marcou o regresso dos adeptos ao Estádio da Luz, quase oito meses depois.

Os 4.785 adeptos presentes no Estádio da Luz apoiaram a equipa ao longo dos 90 minutos, tendo entoado um cântico com as palavras «O Benfica é nosso e há-de ser» próximo do final da partida.

[artigo atualizado]