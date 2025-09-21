Óscar Cardozo, o melhor marcador estrangeiro da história do Benfica, anunciou o seu apoio à candidatura liderada por João Noronha Lopes que concorre à presidência do clube encarnado, num ato eleitoral agendado para o dia 25 de outubro.

«Apoio o projeto de João Noronha Lopes para o futuro do nosso Benfica. Ele é o presidente para que o Benfica seja muito maior», referiu o internacional paraguaio, de 42 anos, que continua a fazer golos pelo Libertad, na Liga do Paraguai.

Paraguai, 20 de maio de 1983. 1,93m. 172 golos em 293 jogos. O melhor marcador estrangeiro da história do Sport Lisboa e Benfica. É preciso dizer mais?



Óscar Cardozo, o nosso Tacuara, é Benfica da cabeça aos pés e um apoio que significa muito para mim. Meu caro Óscar, muito… pic.twitter.com/Z2OjAuisQX — João Noronha Lopes (@jnoronhalopes) September 21, 2025

Em Portugal, Tacuara, como também é conhecido, marcou um total de 172 golos, entre 2007 e 2014, período em que chegou a fazer dupla com Nuno Gomes, vice-presidente para o futebol na lista de Noronha Lopes, e ajudou as Águias a conquistar duas Ligas portuguesas, uma Taça de Portugal e cinco Taças da Liga.

«Ter o apoio do melhor marcador estrangeiro da história do Clube tem um enorme significado para mim. O Tacuara sabe que precisamos de uma mudança em 2025 para devolvermos o Benfica às vitórias», reagiu João Noronha Lopes à oficialização do apoio do avançado.