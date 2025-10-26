Este sábado, naquele que foi o maior ato eleitoral de sempre do Benfica, foram 85.422 sócios que votaram. Agora é altura de se contar os votos.

Este número mais do que dobra o total de votantes no anterior ato eleitoral mais concorrido da história dos encarnados, em 2021 quando Rui Costa foi escolhido pelos associados dos encarnados.

Com estes resultados, significa também que mais de 50 por cento dos sócios habilitados a votar (160.182) exerceram o direito de voto.

Recorde-se que o Benfica já estabeleceu um novo recorde mundial de votantes em eleições num clube, tendo deixado para trás, ainda a cinco horas do fecho das urnas, o anterior maior registo, que pertencia desde 2010 ao Barcelona com 57.088 votantes.