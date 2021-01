Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República.



«Quem recebe o mandato tem de continuar a ser um Presidente de todos e de cada um dos portugueses. [Tem de ser] Um Presidente próximo, que estabilize, una e que não seja de uns, dos bons, contra os outros, os maus, que não seja um Presidente de facção. [Tem de ser] Um Presidente que respeita o o pluralismo e a diferença, que nunca desista da justiça social», referiu, no discurso feito no átrio Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.



Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito com 60,7 por cento dos votos, mais do que aqueles que recolheu na eleição passada. Em segundo lugar ficou Ana Gomes com 12,97 por cento das preferências, a mulher mais votada de sempre em Portugal, à frente de André Ventura (11,9 por cento).



João Ferreira ficou no quarto lugar com 4,32 por cento, seguido de Marisa Matias (3,95 por cento). Tiago Mayan Gonçalves ficou no sexto posto com 3,22 por cento e Vitorino Silva no último lugar (2,94 por cento).



Resultados eleitorais:



Marcelo Rebelo de Sousa - 60,7 por cento (2.519.599 milhões de votos)

Ana Gomes - 12,97 por cento (536.236 mil votos)

André Ventura - 11,9 por cento (493.092 mil votos)

João Ferreira - 4,32 por cento (179.495 mil votos)

Marisa Matias - 3,95 por cento (163.211 mil votos)

Tiago Mayan Gonçalves - 3,22 por cento (132.880 mil votos)

Vitorino Silva - 2,95 por cento (122.294 mil votos)