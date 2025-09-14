A Mesa da Assembleia Geral [MAG] do Benfica esclareceu, este domingo, que apenas podem votar nas eleições do clube, agendadas para o dia 25 de outubro, os sócios com pelo menos um ano de filiação, maiores de 18 anos [até ao dia da votação] e com as quotas regularizadas até 48 horas do dia em que se vai realizar o ato eleitoral.

Na mesma nota, publicada no site do clube, é relembrado que os sócios «podem recuperar a antiguidade e serem incluídos no caderno eleitoral, desde que façam o pedido de recuperação até ao dia 20» de setembro, e deverão atualizar os dados de contacto - morada, código postal, endereço de e-mail e contacto telefónico - até 25 de setembro, data do fecho do caderno eleitoral.

«Estes dados são essenciais para que o caderno eleitoral reflita corretamente os sócios aptos a votar, para o envio de comunicações ou documentos exigidos», clarifica a MAG dos encarnados.

O organismo explica que «estes prazos existem para garantir que os serviços administrativos do clube (Secretaria, Tesouraria, Dep. Sócios) tenham tempo suficiente para confirmar as informações dos sócios, processar os pedidos de recuperação de número antigo com correção de possíveis discrepâncias, atualizar os cadernos eleitorais, imprimir/controlar os registos necessário e solucionar eventuais apelos ou reclamações em tempo útil».

«Está em preparação o maior ato eleitoral de sempre, com o maior número de secções de que há memória, estando, assim, criadas as condições para que seja o mais participado ato eleitoral da nossa Gloriosa história», pode ainda ler-se no documento.

As eleições à presidência do Benfica realizam-se no dia 25 de outubro e contam com sete listas candidatas, encabeçadas por Rui Costa, o atual presidente do clube, Cristóvão Carvalho, João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira, Martim Mayer e Paulo Parreira.