O primeiro de dois dias de eleições no FC Porto levou 4.036 sócios às urnas, número que já é um recorde no século XXI. O número ultrapassa aquele que era até agora o máximo alcançado depois do ano 2000: em 2007, 3.820 associados reelegeram Jorge Nuno Pinto da Costa.



Apesar da excelente afluência durante as sete horas em que os locais de voto estiveram abertos, vai ser difícil bater o recorde absoluto estabelecido em 1988. Na primeira luta eleitoral travada depois de chegar à presidência do FC Porto, Pinto da Costa teve a oposição de Martins Soares, com 10.731 a exercerem o direito de voto.



Em 2016, houve apenas uma lista candidata - encabeçada por Pinto da Costa, claro - e apenas 2.043 pessoas depositaram a sua escolha nas urnas.



«Preparámos as eleições da melhor maneira possível para preservar a saúde dos senhores associados na certeza de que, por ser em dois dias, e como temos muitas mesas de voto, as coisas fluírem. Vai ser um ato agradável, saudável e com a convivência possível», afirmou Matos Fernandes, ainda presidente da Mesa da Assembleia Geral, ao Porto Canal, antecipando mais uma grande afluência no domingo.



José Fernando Rio, candidato da Lista C, votou às 12h24 e Pinto da Costa, líder da Lista A, às 12h39. Nuno Lobo, que encabeça a Lista B, só votará durante a tarde de domingo.



