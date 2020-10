Luís Filipe Vieira foi reeleito presidente do Benfica, anunciou o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Virgílio Duque Vieira.

Nas eleições mais concorridas da história do clube, com mais de 38 mil sócios a votarem, Vieira foi eleito para o sexto mandato consecutivo, com um total de 471.660 votos, equivalentes a 62,59 por cento dos votos.

João Noronha Lopes foi o segundo classificado desta eleição, com um total de 34,75 por cento dos votos, resultado de 261.574 votantes.

Rui Gomes da Silva conseguiu 1,64 por cento dos votos, além de se terem registado pouco mais de um por cento de votos em branco.

