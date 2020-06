Líder da lista B para a direção do FC Porto, Nuno Lobo votou na manhã deste domingo, e manifestou a convicção de que o clube «sairá mais forte» das eleições deste fim de semana.

«Tenho a certeza absoluta de que será um dos dias mais importantes da história do FC Porto. A partir de segunda-feira tudo será diferente», referiu o professor e empresário, citado pela agência Lusa.

Nuno Lobo destacou ainda a afluência às urnas, que já fizeram destas eleições as mais concorridas deste milénio.

«Quero agradecer a todos os associados do FC Porto por esta grande mostra de que estão com o clube, pela vitalidade do clube. Isto é bonito, não houve qualquer problema, mostra bem a grandeza do FC Porto. Não me surpreende nada. Os sócios querem estar neste momento importante da vida do FC Porto, neste tempo de mudança, de novo ciclo. Estão a mostrar o que é o FC Porto», acrescentou.

O ato eleitoral do FC Porto realiza-se neste fim de semana, com três listas para a direção, lideradas por Jorge Nuno Pinto da Costa (A), Nuno Lobo (B) e José Fernando Rio (C). Pode ler AQUI as respostas de todos os candidatos às questões colocadas pelo Maisfutebol.

Existe ainda uma lista para o Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.