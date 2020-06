André Villas-Boas foi um dos primeiros sócios do FC Porto a votar as eleições deste sábado e falou aos jornalistas sobre a vontade de, um dia, se candidatar à presidência do clube.

«O FC Porto precisa de estabilidade e o que mais desejo é que os próximos quatro anos sejam a extensão do que foi o passado», disse o treinador, que é apoiante da candidatura de Pinto da Costa.

O presidente portista disse mesmo que não se candidataria se Villas-Boas tivesse avançado nestas eleições, o que deixou o técnico lisonjeado, mas ainda sem querer falar sobre quando poderá candidatar-se.

«Agradeço as palavras, é porque vê em mim uma pessoa com capacidade de liderança e conhecimento do mundo do futebol para liderar um clube como este. Agora não quero antecipar cenários, ainda faltam muitos anos para isso.»

«Estipulei para a minha carreira de treinador 15 anos, o que termina em 2024. Aí veremos. Não quer dizer que seja [candidato] em 2024. O que mais desejo é o sucesso do FC porto e o sucesso da candidatura de Pinto da Costa, que fui um dos primeiros a assinar, e é importante que o FC Porto ganhe estabilidade», frisou.

«A viabilidade económica é um assunto sensível, mas o sucesso desportivo será o motor dessa viabilidade. É preciso continuar a ganhar, ganhar títulos, é preciso que a estabilidade económica venha com o maior número de títulos», apontou ainda.