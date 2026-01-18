António José Seguro vence a primeira volta das eleições presidenciais com uma grande vantagem sobre o segundo classificado: André Ventura, candidato do Chega.

Estes dois candidatos, segundo as projeções da Pitagórica/ICS/Iscte/GfK para TVI/CNN, passam à segunda volta, que se realizam em fevereiro.

Ora António José Seguro recolhe entre 30,8 e 35,3 por cento dos votos, enquanto André Ventura recolhe entre 19,9 por cento e 24,1 por cento.

João Cotrim Figueiredo fica em terceiro, segundo estas projeções, com uma votação entre 16,3 e 20,1 por cento, a sonhar com um milagre para ultrapassar André Ventura e chegar à segunda volta.

Luís Marques Mendes é a grande desilusão da noite, recolhendo entre 9,1 a 12,3, atrás de Henrique Gouveia e Melo, que termina em quarto lugar entre os candidatos mais votados, com 9,2 a 12,4 por cento.

António José Seguro - 30,8 a 35,3

André Ventura - 19,9 a 24,1

João Cotrim Figueiredo - 16,3 a 20,1

Gouveia e Melo - 9,2 a 12,4

Luís Marques Mendes - 9,1 a 12,3

Catarina Martins - 0.9 a 2,7

Manuel João Vieira - 0,2 a 2,3

António Filipe - 0,4 a 2,0

Ficha técnica

«Sondagem Pitagórica/ICS/ISCTE/GfK Metris para a TVI/CNN, realizada no dia 18 de janeiro de 2026, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições para a Presidência da República em 2026.

Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral em Portugal Continental. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 28522 entrevistas, recolhidas em 32 freguesias.

A margem de erro máxima para um intervalo de confiança de 95%, com uma amostra aleatória, é de +/- 0.58%.»