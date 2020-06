A Lista A, de Pinto da Costa, elegeu 14 dos 20 elementos para o Conselho Superior, constituído de acordo com o método de Hondt, nas eleições deste domingo.

Entre os nomes da lista do atual presidente do FC Porto, reeleito para um novo mandato, está Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto. A lista C e a lista D elegeram três nomes cada.

Nas eleições para o órgão, a lista de Pinto da Costa teve 64,96 por cento do votos. A lista D foi a segunda mais votada para o Conselho Superior, com 16,12 por cento, a lista C teve 15,04 por cento e a lista B 3,88 por cento.