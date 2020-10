O candidato à presidência do Benfica João Noronha Lopes entregou esta sexta-feira a candidatura à presidência do Benfica para o quadriénio 2020/2024, através do seu mandatário, Vítor Paneira.

«O Mandatário da Candidatura de João Noronha Lopes, Vítor Paneira, entregou hoje na Secretaria Geral do Benfica, ao Presidente da Mesa em substituição, Virgílio Duque Vieira, os termos de aceitação de todos os elementos candidatos à Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal», anunciou a candidatura do empresário.

Segundo a candidatura de Noronha Lopes, a «documentação entregue foi acompanhada de assinaturas de sócios proponentes correspondentes a mais de 25 mil votos, estimados por defeito por não ter sido facilitado o acesso aos cadernos eleitorais».

Por fim, o mandatário lamentou que «os meios de comunicação do clube tenham ignorado um momento tão importante da vitalidade democrática do Sport Lisboa e Benfica», uma vez que «não existiu concessão de tempos de antena por parte da BTV».

Noronha Lopes é o segundo candidato a formalizar a candidatura, depois do atual presidente, Luís Filipe Vieira, ter entregado igualmente na secretaria geral do clube, na passada quarta-feira.

Além do atual presidente, Luís Filipe Vieira, e de Noronha Lopes, concorrem ao escrutínio Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho.

As listas aos órgãos sociais devem ser entregues ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral até 20 de outubro, estando as eleições marcadas para 30 do mesmo mês.