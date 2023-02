O mecanismo ibérico que limitou o preço do gás usado para produzir eletricidade tornou 31,8% mais barata a luz dos consumidores com tarifa regulada em Espanha e reduziu a inflação espanhola de 2022, segundo um estudo publicado esta quinta-feira.

Este mecanismo, acordado por Espanha e Portugal com a União Europeia, está em vigor desde 15 de junho de 2022 e, até ao final do ano passado, a tarifa regulada espanhola foi 31,8% «mais barata do que seria num mundo sem a exceção ibérica», conclui o estudo da escola de negócios ESADE, com sede em Barcelona, que assinam quatro investigadores, Manuel Hidalgo-Pérez, Ramón Mateo Escobar, Natalia Collado Van-Baumberghen e Jorge Galindo.

«Segundo a nossa estimativa, a poupança em todo 2022 foi de cerca de 209 euros por família», escrevem os investigadores no estudo, a que a Lusa teve acesso.

Atendendo ao número de contratos de luz em Espanha em que há impacto do mecanismo ibérico, «a poupança total» no ano passado, para estes consumidores, foi de entre 1,88 e 2,1 mil milhões de euros, segundo o mesmo estudo.

