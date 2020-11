Estão encontrados os vencedores do passatempo promovido pelo Maisfutebol e pela ELEVEN Sports, nas redes sociais, a propósito do At. Madrid-Barcelona deste sábado.

Renato Constâncio é o feliz contemplado com uma camisola do emblema «colchonero», graças à seguinte frase: «Se eu encontrasse o João Félix, dizia-lhe para ir ao programa Mais Futebol da TVI24 e ensinar a diferença entre talento e tá lento.»

Luís Gonçalves fica com a camisola da equipa «blaugrana», depois de ter enviado a seguinte frase: «O Trincão é o nosso menino, o craque ex-minhoto! Prefiro a camisola dele à do seu companheiro, o Astro (Messi) canhoto!»

Paulo Amaral ganha uma bola oficial da Liga espanhola, depois de ter enviado esta frase: «Se eu jogasse na “La Liga” eram golos de cabeça e assistência de barriga».

Os vencedores serão contactados em breve para procedermos à entrega dos prémios.

