Elias deu uma entrevista à ESPN em que recordou vários episódios engraçados da carreira e, como não podia deixar de ser, foi questionado sobre o tempo em que trabalhou com Jorge Jesus.

Num momento divertido, o antigo jogador do Sporting revelou o comentário que o treinador fez a um companheiro no treino e até o imitou: «Tu pá, és muito bom, és um craque... aqui no treino, porque nos jogos és uma m****». Veja no vídeo abaixo: